Donald Trumpin paraatihankkeelle tyrmäys: ”Hevon…..”

Entinen Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukkojen sotilas tyrmää presidentti Donald Trumpin ajatuksen massiivisesta sotilasparaatista.

Kuluvalla viikolla kerrottiin Donald Trumpin toiveesta järjestää valtava sotilasparaati maan pääkaupungissa Washington D.C.:ssä.

Trump osallistui viime heinäkuussa Ranskan kansallispäivän juhlallisuuksiin, joista hän oli ilmeisen vaikuttunut. Hän seurasi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin rinnalla sotilaiden ja panssarivaunujen paraatia Pariisin Champs-Élyséellä.

Washington Postin haastattelemien sotilaslähteiden mukaan Trump oli kertonut haluavansa järjestää samanlaisen paraatin Yhdysvalloissa.

Kaikki Yhdysvalloissa eivät ole innostuneita ajatuksesta. Osama bin Ladenin surmaamiseen Pakistanissa vuonna 2011 osallistunut ja viimeisen tappavan laukauksen nimiinsä ottanut Navy SEAL Robert O’Neill on yksi heistä.

– Sotilasparaati on kolmannen maailman hevon….. Me valmistaudumme, me estämme, me taistelemme. Lopetaan tämä keskustelu, O’Neill tviittasi uutiskanava CNN:n mukaan.

Paraatiajatusta ovat uutiskanavan mukaan kritisoineet monet veteraanit, sotilasjohtajat ja kongressin jäsenet. Kritiikin motiivina ovat olleet muun muassa korkeat kustannukset, Trumpin motiivit sekä se, että paraati muistuttaisi autoritaaristen valtioiden, kuten Pohjois-Korean ja Venäjän, vastaavia näytöksiä.

Presidentti George H.W. Bush järjesti vuonna 1991 paraatin Persianlahden sodan päättymisen kunniaksi. Muutoin vastaavat juhlallisuudet ovat olleet hyvin harvinaisia Yhdysvalloissa.