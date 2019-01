Donald Trumpin mukaan USA tukee Natoa täysin voimin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt the New York Times -lehdessä esiintyneet väitteet, joiden mukaan hän olisi useaan otteeseen harkinnut Natosta vetäytymistä tai liittouman 5. artiklan sivuuttamista.

– Olemme Naton tukena sataprosenttisesti. Mutta kuten olen sanonut eri maille, on heidän otettava lisää vastuuta, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa Pentagonissa.

Yhdysvaltain presidentin mukaan ”varakkaiden” liittolaismaiden tulisi maksaa Yhdysvalloille sen tarjoamasta sotilaallisesta suojelusta. Hän kertoi suostutelleensa usean Nato-maan kasvattamaan puolustusmenojaan.

– Tulette näkemään suuria muutoksia. Meillä on ollut hienoja, ystävällisiä keskusteluita muiden maiden kanssa, Trump sanoi Defense Newsin mukaan.

Torstaina pidetyn tiedotustilaisuuden varsinaisena aiheena oli Yhdysvaltain puolustusministeriön raportti ohjuspuolustuksen kehittämisestä.

Pentagon esittää useita hankkeita, joilla vastataan hypersonisten ohjusten kaltaisiin uusiin uhkakuviin. Puolustusta kohennettaisiin avaruuteen sijoitettavilla järjestelmillä, jotka kykenevät havaitsemaan ja tuhoamaan mannertenvälisiä ohjuksia.

Myös esimerkiksi lennokkeihin aiotaan kehittää laseraseita, joilla vihollisvaltion ohjukset voitaisiin tuhota jo laukaisuvaiheessa.

Today I joined @POTUS Trump & @VP Pence for the release of the #MissileDefenseReview. Our nation does not seek adversaries, but we will not ignore them either. Read more here: https://t.co/EU2PZyXD93 pic.twitter.com/lPm9LmONcA

— Acting SecDef Pat Shanahan (@DepSecDef) January 17, 2019