Donald Trumpin kansliapäälliköllä todettu koronatartunta

Mark Meadows on viimeisin koronaan sairastunut Valkoisen talon työntekijä.

Valkoisen talon kansliapäälliköllä Mark Meadowsilla on todettu koronavirustartunta, uutisoi CNN.

Lähteiden mukaan Meadows on viime päivinä ollut lähikontaktissa useiden presidentin perheenjäsenten ja Valkoisen talon työntekijöiden kanssa, eikä hänen nähty näissä tilanteissa käyttävän kasvomaskia. Meadows on muun muassa osallistunut presidentti Donald Trumpin vaalivalvojaisiin sekä matkustanut presidentin Air Force One -lentokoneella.

Meadows nähtiin viimeksi julkisuudessa keskiviikko-aamuna. Tartunnan lähteestä tai Meadowsin nykyisestä kunnosta ei toistaiseksi ole tietoa.

Sky Newsin mukaan Meadows sai tietää positiivisesta koronatestituloksesta perjantaina. 61-vuotiaan Meadowsin lisäksi myös kaksi muuta Valkoisen talon työntekijää on sairastunut virukseen.

Meadows on ollut tunnettu skeptikko koronavirusrajoitusten suhteen. Hän on toistuvasti vastustanut Valkoisen talon koronavirusryhmän esittämiä rajoitustoimia ja todennut, että taudin tukahduttaminen ei ole mahdollista.

Valkoisessa talossa on viimeisen kuukauden aikana useita koronavirustartuntoja. Sairastuneiden joukossa on ollut myös presidentti Trump, joka joutui lokakuussa useaksi päiväksi sairaalaan tartunnan vuoksi.