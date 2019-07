Donald Trumpin kampanja myi 140000 muovipilliä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uudelleenvalintakampanja kertoo keränneensä yli 200 000 dollaria eli 180 000 euroa myymällä 140 000 kierrätettävää pilliä.

Kampanjapäällikkö Brad Parscalen mukaan yli puolet Yhdysvalloissa valmistettujen pillien ostajista oli uusia pienlahjoittajia.

– Liberaalit paperipillit eivät toimi. Tue presidentti Trumpia ja osta pakkaus kierrätettäviä pillejä jo tänään, kampanjan verkkosivusto mainostaa.

Tempaus on nähty vastauksena monien amerikkalaisravintoloiden päätökseen, jonka mukaan muovipillien käyttö pyritään lopettamaan kokonaan. CBS Newsin mukaan Yhdysvalloissa käytetään noin 500 miljoonaa pilliä päivässä, mikä kuormittaa sekä ympäristöä että maan jätehuoltojärjestelmää.

Donald Trumpin mukaan ”Yhdysvalloilla on suurempiakin ongelmia kuin muovipillit”.

– Entä jos pientä pilliä vertaa lautasiin, muovipakkauksiin ja muihin samasta materiaalista tehtyihin suurempiin tuotteisiin? Jostain syystä kaikki keskittyvät pilleihin. Voisimme keskittyä myös muuhun, Trump sanoi toimittajille viime viikolla.

I’m so over paper straws. #LiberalProgress

This is exactly what they would do to the economy as well. Squeeze it until it doesn’t work. pic.twitter.com/zKfiZiSHV5

— Brad Parscale (@parscale) July 18, 2019