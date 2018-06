Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamispäivä Helsingissä vahvistui

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Helsingissä 16. heinäkuuta.

Kremlin ja Valkoisen talon mukaan presidentit keskustelevat maiden välisistä suhteista ja kansainväliseen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Putin-Trump summit will take place in Helsinki on July 16, the Kremlin said in a statement on Thursday. The Kremlin said the two leaders would discuss the current state and outlook for U.S.-Russia relations as well as international issues #Putin #Trump

— Polina Devitt (@Polina_Devitt) June 28, 2018