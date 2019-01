Donald Trumpin ja Kim Jong-unin kerrotaan tapaavan Vietnamissa

Vietnamia uskotaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin huipputapaamisen kohteeksi.

Amerikkalaismediassa pyörineiden tietojen mukaan keskusteluissa ovat olleet esillä Hanoin, Danangin ja Ho Chi Minhin kaupungit.

Johtajien toinen kohtaaminen aiotaan järjestää jo helmikuun lopulla. Tapaamista on pohjustettu Pohjois-Korean johtavan neuvottelijan Kim Yong-cholin Yhdysvaltain vierailulla tällä viikolla.

Donald Trump tapasi Kim Jong-unin ensimmäistä kertaa Singaporessa viime kesänä. Kim Jong-un julisti tapaamisen jälkeen Pohjois-Korean sitoutuneen ”työskentelemään Korean niemimaan täydellisen ydinaseista riisumisen eteen”. Presidentti Trump puolestaan totesi medialle Kimin aloittavan aseistariisuntaprosessin ”heti”. Presidentti tviittasi tapaamisen jälkeen, ettei Pohjois-Korean ydinaseuhkaa enää ole.

Pohjois-Korea on vaikuttanut kuitenkin jatkaneen ase- ja ohjusohjelmiaan tapaamisen jälkeenkin.

