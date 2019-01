Donald Trumpin ja demokraattien nokittelu kiihtyy

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja demokraattien väliset erimielisyydet saavat lisäkierroksia.

Trump päätti estää edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin Afganistanin matkan kieltämällä ilmavoimien lentokoneen käytön.

Trumpin mukaan on viisaampaa lykätä Pelosin matkaa ja neuvotella hallinnon sulun päättämisestä.

Pelosi pyysi aikaisemmin, että Trump lykkäisi Kansakunnan tila -puhettaan tai tyytyisi julkaisemaan sen tekstinä.

Sekä Trumpin että Pelosin toimia pidetään republikaanien ja demokraattien välisenä valtapelinä.

Liittovaltion hallinnon osittainen sulku alkoi 22. joulukuuta ja johtuu Meksikon rajamuurista käytävästä poliittisesta väännöstä.

President @realDonaldTrump’s letter to @SpeakerPelosi concerning her upcoming travel pic.twitter.com/TtBCvwp080

— Sarah Sanders (@PressSec) January 17, 2019