Raiskaussyytökset olivat palturia – Donald Trumpin hyökkäys

Yhdysvaltain senaatin oikeuskomitean republikaanit toimittivat Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisille FBI:lle tutkittavaksi tietoja, joiden mukaan korkeimman oikeuden tuomaria Brett Kavanaugh’ta kohtaan esitetyt raiskaussyytökset eivät pidäkään paikkaansa.

Raiskaussyytöksen esittänyt Judy Munro-Leighton on Fox Newsin mukaan paljastanut valehdelleensa. Aiemmin hän väitti, että Kavanaugh ystävänsä kanssa olisi raiskannut hänet auton takapenkillä.

Munro-Leighton on myöntänyt, ettei todellisuudessa ole koskaan tavannut tuomaria.

Munro-Leighton lähetti viime syyskuussa salanimellä raiskauksesta kertovan kirjeen senaattori Kamala Harrisille. Syytöstä käsiteltiin Kavanaugh’n tuomarinvalinnan yhteydessä.

Lokakuun alussa Munro-Leighton lähetti oikeuskomitealle sähköpostin, jossa paljasti huijauksensa.

Presidentti Donald Trump vaati lauantaina demokraatteja vastaamaan esille tulleista tiedoista.

– Tuomari Kavanaugh’ta äkäisesti syyttänyt nainen on juuri ilmoittanut valehdelleensa, hänen tarinansa oli täysin puppua, tai FEIKKI! Mitä jos hänestä (Kavanaugh) ei olisi tullut korkeimman oikeuden tuomaria häntä syyttäneen naisen vastenmielisten ja valheellisten väittämien takia. Entä ne muut? Miten demokraatit suhtautuvat tähän?, Trump twiittaa.

A vicious accuser of Justice Kavanaugh has just admitted that she was lying, her story was totally made up, or FAKE! Can you imagine if he didn’t become a Justice of the Supreme Court because of her disgusting False Statements. What about the others? Where are the Dems on this?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2018