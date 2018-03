Donald Trumpin ex-neuvonantaja myi omistuksiaan juuri ennen terästullien julkistamista

Omistusten arvo on sittemmin laskenut jopa kuudella miljoonalla dollarilla.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen neuvonantaja Carl Icahn myi yli 31 miljoonan dollarin edestä osakkeita teräksen maahantuonnista riippuivaisessa yrityksessä vain päiviä ennen tietoa siitä, että Yhdysvallat asettaa maahan tuodulle teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut.

Icahn on entinen Trumpin erityisneuvonantaja ja miljardööri. Hän ryhtyi myymään omistuksiaan nostokurkia ja muita nostolaitteita valmistavassa Manitowocissa hetki ennen tulli-idean julkituloa. Asiasta kertovat Think Progress ja The Guardian.

Icahn pääsi omistuksistaan eroon hieman ennen niiden arvon laskua päätöksen julkitulon myötä. Manitowocin osakkeen arvo laski yli viidellä prosentilla samaan tapaan kuin muidenkin yhdysvaltalaisyritysten, jotka ovat riippuvaisia teräksen ja alumiinin maahantuonnista. Dollareissa mitattuna Icahnin myymien osakkeiden arvo on tähän mennessä laskenut 6 miljoonalla.

Icahnin omistusten arvo on talouslehti Forbesin mukaan 16,9 miljardia dollaria. Icahn toimi Trumpin erityisneuvonantajana tämän kampanjan aikana, mutta erosi tehtävästään, sillä hänen laajojen omistustensa pelättiin johtavan eturistiriitoihin.