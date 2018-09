Donald Trumpilta vakava varoitus: Syyriassa voi kuolla satoja tuhansia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Twitterissä Syyrian presidentti Bashar al-Assadia pidättäytymään “hillitsemättömästä hyökkäyksestä” Idlibin maakuntaan.

– Venäläiset ja iranilaiset syyllistyisivät vakavaan humanitaariseen virheeseen osallistuessaan tähän mahdolliseen inhimilliseen tragediaan. Satoja tuhansia ihmisiä voi kuolla. Älkää antako sen tapahtua, Trump vetoaa.

Täysimittaisten sotatoimien on pelätty jälleen leimahtavan Syyriassa. Bashar al-Assadin joukkojen uskotaan valmistelevan Venäjän tuella hyökkäystä viimeiselle kapinallisten hallitsemalle alueelle Idlibiin. Alueella on tällä hetkellä noin kolme miljoonaa asukasta. Heistä monet ovat sinne aiemmin Bashar al-Assadin hallintoa paenneita. Asiantuntijoiden mukaan täysimittaiset sotatoimet voisivat merkitä jopa 2,5 miljoonan pakolaisen vyöryä kohti Turkkia.

Venäjä on tuonut Välimerelle Syyrian operaationsa historian suurimman laivasto-osaston ja syyttänyt Yhdysvaltoja jo etukäteen kemiallisiin aseisiin liittyvistä provokaatioista.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

