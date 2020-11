Donald Trumpilta uusia syytöksiä vaalien vilpillisyydestä

Trumpin mukaan ääntenlaskennan valvontaa on estetty kyseenalaisin keinoin.

Yhdysvaltain istuva presidentti ja republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on esittänyt lauantai-iltapäivällä Suomen aikaa Twitterissä uusia syytöksiä vaalien vilpillisyydestä.

Trump väitti Twitterissä, että kymmeniä tuhansia ääniä olisi otettu Pennsylvaniassa vastaan laittomasti. Lisäksi hän väitti, että ääntenlaskentapaikkojen valvontaa olisi estetty peittämällä paikkojen ikkunoita paksulla pahvilla ja tukkimalla niiden ovia. Trumpin mielestä vilpillisyys selittää sen, miten demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on ohittanut Trumpin esimerkiksi Pennsylvaniassa.

Trump on toistuvasti väittänyt vaaleja vilpilliseksi. Toistaiseksi hän ei ole esittänyt väitteilleen todisteita. Twitter on piilottanut Trumpin päivitykset ja lisännyt niihin varoitustekstin, jonka mukaan tviitit voivat sisältää harhaanjohtavaa tietoa.

Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlasku on edelleen kesken. Tämänhetkisen tilanteen perusteella näyttää hyvin vahvasti siltä, että demokraattien ehdokas Joe Biden voittaa vaalit. Varmistettuja valitsijamiehiä Bidenillä on tällä hetkellä 253 ja Trumpilla 214. Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

….This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

….Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020