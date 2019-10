Donald Trumpilta raju uhkaus: Tuhoan Turkin täysin, jos…

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi aiemmin perusteluitaan sallia Turkin hyökkäys Syyrian kurdialueille. Myöhään maanantai-iltana hän selvensi linjaansa:

– Kuten olen voimakkaasti todennut aiemmin, ja vain toistaakseni, jos Turkki tekee mitään jonka suuressa ja vertaansa vailla olevassa viisaudessani katson olevan luvatonta (rajan ylittävää, off limits), tulen täydellisesti tuhoamaan ja hävittämään Turkin Talouden (olen tehnyt aiemminkin!). Heidän täytyy Euroopan ja muiden kanssa katsoa…, Donald Trump twiittasi.

– …kiinni otettujen ISIS-taistelijoiden ja perheiden perään. USA on tehnyt paljon enemmän kuin kukaan saattoi odottaa, mukaan lukien ISIS:n kalifaatin 100% valtaus. Nyt on aika alueella muille, joista jotkut hyvin varakkaita, suojella omaa aluettaan. USA ON SUURI!

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019