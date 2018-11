Donald Trumpilta brutaali vaalivideo, onko se rasistinen?

Amerikkalaismediassa on teilattu presidentti Donald Trumpin kampanjan julkistamia vaalimainosvideoita. Etenkin laitonta maahantulijaa Luis Bracamontea esittelevä video on demokraattien ja muun muassa CNN:n mielestä rasistinen.

Rajulla videolla syytetään demokraatteja väliamerikkalaisten maahantunkeutujien auttamisesta. Bracamontes ampui kaksi poliisia ja naureskelee videolla tappavansa lisää päästessään vapaaksi.

USA:n välivaaleissa ensi tiistaina valitaan liittovaltion senaatin ja edustajainhuoneen jäseniä.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018