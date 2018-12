Donald Trumpille useita haastajia jo alkuvuodesta

Useiden demokraattisenaattoreiden kerrotaan valmistelevan ehdokkuuttaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa useita haastajia heti alkuvuodesta, uutisoi New York Times.

– Minua ei yllättäisi, jos tammikuun ensimmäisen päivän ja helmikuun puolivälin välisenä aikana kuudesta kahdeksaan ehdokasta hyppäisi mukaan kisaan, demokraattipuolueen Jaime Harrison sanoo.

Valtapuolueiden presidenttiehdokkaat valitaan osavaltiokohtaisissa esivaaleissa vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Järjestelmä on monelta osin samanlainen kuin varsinaisissa presidentinvaaleissa. Esivaaleissa voi äänestää, jos on rekisteröitynyt puolueen äänestäjäksi.

Neljä demokraattisenaattoria on lähtökuopissa kisaan: Kamala Harris Kaliforniasta, Elizabeth Warren Massachusettsista, Cory Booker New Jerseystä ja Kirsten Gillibrand New Yorkista. Kaikkia on pitkään pidetty todennäköisinä ehdokkaina.

Yhteensä ehdokkaiden joukosta odotetaan suurta, sillä demokraateilla ei ole selkeää johtotähteä, jonka johdolla puolue pyrkisi tiputtamaan Trumpin jatkokaudelta.

Monet demokraatit toivovat ehdolle edellisessä esivaalissa Hillary Clintonille hävinnyttä senaattoria Bernie Sandersia sekä Barack Obaman varapresidenttiä Joe Bidenia. Molempien heikkous on korkea ikä, sillä Biden on 76-vuotias ja Sanders 77-vuotias. Demokraattien ehdokasehdokkaiden joukkoon voi laskea myös kongressiedustaja Beto O’Rourken Texasista.