Donald Trumpille esitetään Nobelin rauhanpalkintoa

Illinoislainen republikaanien kongressiedustaja Luke Messer toteaa lausunnossaan, että presidentti Donald Trump ansaitsee Nobelin rauhanpalkinnon, jos Pohjois-Korea riisuu itsensä aseista.

– Presidentti Trumpin Rauha voiman kautta -strategia tekee Amerikasta turvallisemman ja tuo tuloksia. Tämä on enemmän kehitystä Pohjois-Koreassa kuin mitä näimme koko (Barack) Obaman hallintokauden aikana, ja se on suora tulos presidentti Trumpin voimakkaasta johtajuudesta maailman näyttämöllä, Luke Messer toteaa.

Presidentti Barack Obama sai rauhanpalkinnon 2009.

Britanniassa meppi ja entinen UKIP-johtaja Nigel Farage on LBC:n haastattelussa samaa mieltä kuin Messer. Farage sanoo keräävänsä europarlamentista nimiä Trumpin nimittämiseksi ehdolle palkinnonsaaaksi.

– Järkytän nyt todella kanssani erimielisiä. Muutama vuosi sitten presidentti Obama, hän ei ollut ollut edes 10 kuukautta presidenttinä, ja arvatkaa mitä? Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon siitä mitä hän saattaisi tehdä. Ehdotan nyt että presidentti Trumpille tulee myöntää Nobelin rauhanpalkinto keskustelujen saamisesta käyntiin Pohjois-Korean kanssa, Nigel Farage sanoi.

….We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t – only time will tell….But the work I am doing now should have been done a long time ago!

