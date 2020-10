Donald Trumpilla on koronavirustartunta

Presidentti Donald Trump, 74, ja rouva Melania Trump ovat molemmat saaneet positiivisen koronavirustestituloksen. Presidentti twiittasi asiasta perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Donald Trump sanoo heidän aloittavan karanteenin heti.

– Me selviämme tästä YHDESSÄ!, presidentti twiittaa.

Hieman aiemmin uutisoitiin, että Valkoisen talon avustaja ja presidentin kanssa matkustanut Hope Hicks oli antanut positiivisen testituloksen.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020