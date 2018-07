Donald Trumpia yritettiin käräyttää Suomi-kommentista – ”kiusallista”

Toimittajat olettivat USA:n presidentin kärsineen Suomi-Nato -tiedon puutteesta.

USA:n presidentti Donald Trump tapasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön Mäntyniemessä maanantaiaamuna. Aamiaistapaamisen alussa paikalla olleet tiedotusvälineet kuulivat, kun Trump totesi nauttineensa Niinistön seurasta muutama päivä aiemmin Naton Brysselin huippukokouksessa, arvostaneensa tukea ja luonnehti kokouksen olleen aluksi kova mutta muuttuneen rakkaudeksi.

Twitter paljastaa CNN:n ja New York Timesin toimittajien ilmeisesti olettaneen ja pyrkineen nopeasti kertomaan, että Trump ei ehkä tiennyt, että Suomi ei kuulu Natoon. Narratiivin luomisyrityksestä kirjoittaa The Epoch Times.

CNN:n Josh Rogin julkaisi twiitin, jossa luonnehti olettamaansa Trumpin kömmähdystä ”kiusalliseksi” (#awkward). Rogin laittoi twiittiinsä myös CNN:n Christiane Amanpourin ja Jake Tapperin osoitteet:

Trump told the Finnish President Just now he enjoyed spending time with him at the NATO summit. Finland is not part of NATO. #awkward @jaketapper @camanpour — Josh Rogin (@joshrogin) July 16, 2018

Kymmenen minuutin sisällä Josh Rogin ilmeisesti sai tietoonsa, että presidentti Sauli Niinistö todella oli läsnä Brysselin huippukokouksessa. Rogin lähetti uuden twiitin, jossa kuvaili Trumpin puhetta silti omituiseksi. Lisäksi Rogin lähetti korjaavan täydennystwiitin:

Finland is a member of NATO’s Partnership for Peace. But focusing on the strength of NATO is still an odd choice of things for Trump to focus on at his one public meeting with Finland’s head of state. — Josh Rogin (@joshrogin) July 16, 2018

The Finnish President did attend the NATO summit in Brussels: https://t.co/Zl0oqIsRsZ — Josh Rogin (@joshrogin) July 16, 2018

New York Timesin Julie Davis, joka on myös CNN:n analyytikko, kysyi Twitterissä ”luuleeko hän (Trump) että Suomi on Natossa?”.

Trump to Finnish Pres Sauli Niinistö, per pool: "I enjoyed being with you a couple of days ago. NATO has, I think, never been stronger. It was a little bit tough at the beginning, but it turned out to be love. I appreciated your support." Does he think Finland is in NATO? — Julie Davis (@juliehdavis) July 16, 2018

ThinkProgress -julkaisun Rebekah Entralgo ehti kirjoittaa asian tästä avautuvaksi artikkeliksi. Sen otsikko oli ”Trump kiittää Suomea tuesta Natolle, mutta Suomi ei ole Natossa”.