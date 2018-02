Donald Trump vihjaa, ettei FBI huomannut kouluampujaa Venäjä-tutkinnan takia

Donald Trump arvostelee liittovaltion poliisi FBI:tä twitterissä siitä, että se käyttää liikaa aikaa Venäjän vaalivaikuttamisen tutkintaan. Presidentti vihjasi sunnuntaina, että vihjeet Floridan kouluampujasta menivät tämän vuoksi ohi viranomaisilta.

– Erittäin surullista, että FBI missasi kaikki ne monet Floridan kouluampujan signaalit. Tätä ei voi hyväksyä. He käyttävät liikaa aikaa yrittäessään todistaa Venäjän yhteistyön Trumpin kampanjan kanssa – mitään yhteistyötä ei ole. Palatkaa perusasioihin ja antakaa meille aihetta olla ylpeitä, presidentti tviittasi.

Trump haukkui heti perään toisessa tviitissään demokraatteja. Hänen mukaansa ainoa salainen yhteistyö vaalien aikana oli Venäjän ja Hillary Clintonin ja demokraattien välillä.

– Muistakaa likainen muistio, uraani, puheet ja Podestan yhtiö, Trump sanoi.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018