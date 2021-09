Donald Trump viettää terrori-iskun muistopäivää nyrkkeilyottelussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-presidentti toimii kommentaattorina, kun vanha nyrkkeilijä ja entinen vapaaottelija kohtaavat.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump seuraa lauantaina nyrkkeilyn raskaansarjan ottelua Floridan Hollywoodissa. Ottelussa asettuvat vastakkain Evander Holyfield ja Vitor Belfort. Trump toimii ottelussa kommentaattorina. Asiasta kertovat muun muassa Sky News ja CNN.

– Rakastan suuria ottelijoita ja suuria otteluita. Odotan kovasti, että saan nähdä ottelun kentän laidalta. Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin, Trump sanoo.

Lauantaina tulee myös kuluneeksi 20 vuotta Yhdysvaltoihin kohdistuneesta terrori-iskusta. Syyskuun 11. päivänä vuonna 2001 al-Qaida-järjestöön kuulunut 19 terroristin ryhmä kaappasi neljä lentokonetta ja teki niillä itsemurhaiskut New Yorkiin ja Washingtoniin. Yksi kone putosi maahan ennen varsinaista iskua.

Eri puolilla Yhdysvaltoja järjestetään lauantaina aiempien vuosien tapaan muistotilaisuuksia, joissa kunnioitetaan iskuissa kuolleiden muistoa. Uhreja oli noin kolme tuhatta.

Trump-kriitikkona tunnettu Mary Trump, ex-presidentin veljentytär, toivoo, että poliittisen kentän oikealla laidalla herättäisiin Donald Trumpin tapaan muistaa terrori-iskua.

– Häpeällinen ei ole riittävän vahva sana kuvaamaan, mitä tapahtuu. Tämä kertoo kaiken republikaanipuolueen tilasta, Mary Trump sanoo.

Trump hävisi vaalit viime syksynä ja hänen kautensa presidenttinä päättyi tammikuussa, mutta hänen asemansa republikaanipuolueessa on edelleen vahva.

Myös Trumpin poika Donald Trump Jr. kommentoi Holyfieldin ja Belfortin kohtaamista. Liput otteluun maksavat 173–653 Yhdysvaltain dollaria (146–552 euroa). Holyfied on 58-vuotias, ja hän on voittanut raskaansarjan maailmanmestaruuden neljästi. Brasilialainen Belfort, 44, on entinen vapaaottelija, joka lopetti uransa kolme vuotta sitten.