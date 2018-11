Donald Trump: Venäjä-tutkinta on auttanut minua

USA:n presidentin mukaan hänen kannattajakuntansa vahvistui.

USA:n presidentin ex-avustajat Corey Lewandowski ja David Bossie ovat julkaisemassa kirjan Trump’s Enemies: How the Deep State Is Undermining the Presidency. Washington Post kertoo kirjassa olevasta syyskuussa tehdystä presidentti Donald Trumpin haastattelusta.

Donald Trump kertoi kirjailijoille, että hän katsoo erityissyyttäjä Robert Muellerin tutkimusten Venäjän vaikuttamisesta 2016 vaaleihin auttaneen itseään poliittisesti.

– Minusta se tekee kannattajakunnastani (base) vahvemman. En olisi ikinä sanonut tätä teille. Mutta minusta rakkauden määrä nyt on paljon suurempi kuin se oli silloin kun voitimme (vaalit), Donald Trump sanoi.

Trump kysyi mielipidettä asiasta myös varapresidentiltään Mike Penceltä, joka istui mukana osan haastattelusta.

– Yhtä vahvaa tai vahvempaa, Pence vastasi.