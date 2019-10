Totuus USA:n roolista Syyriassa – Donald Trump: Vedin pois 50 sotilasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvailee Lähi-idän tilannetta ”eri ryhmien välillä käytäviksi taisteluiksi, jotka ovat jatkuneet satoja vuosia”.

– USA:n ei olisi koskaan pitänyt olla Lähi-idässä. Siirsin 50 meidän sotilastamme pois. Turkin on pakko ottaa hallintaansa kiinni otetut ISIS-taistelijat, joiden palauttamiseen Eurooppa ei suostunut. Typerät päättymättömät sodat ovat meidän osaltamme lopussa, Trump tviittaa.

Presidentti toteaa toisessa tviitissään Lähi-idän sotien ja poliisina toimimisen maksaneen Yhdysvalloille jo kahdeksan biljoonaa dollaria sekä tuhansien amerikkalaissotilaiden ja miljoonien muiden hengen.

– Lähi-itään lähteminen oli huonoin päätös maamme historiassa. Lähdimme sotaan väärällä ja nyt vääräksi todistetulla perusteella, joukkotuhoaseiden takia. Niitä ei ollut. Nyt tuomme hitaasti ja harkitusti hienot sotilaamme ja armeijamme kotiin, Donald Trump jatkaa.

Turkki hyökkäsi keskiviikkona Koillis-Syyriaan. Yhdysvaltoja on arvosteltu rankasti alueen kurdiliittolaistensa hylkäämisestä. Military Timesin mukaan Yhdysvallat on siirtänyt 50-100 erikoisjoukkojen sotilasta pois Turkin mahdollisilta kohdealueilta toisaalle Syyriassa.

– Puolustusministeriö on tehnyt Turkille selväksi – kuten myös presidentti – ettemme tue Turkin operaatiota pohjoisessa Syyriassa, Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja Jonathan Hoffman totesi.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z

