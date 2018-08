Donald Trump vastaa syytöksiin: Ainoa syntini oli voittaa vaalit

– Ainoa syntini, oli voittaa vaalit, jotka kieron Hillary Clintonin ja demokraattien odotettiin voittavan, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittaa.

Hänen mukaansa ”ongelma on, että he (demokraatit) unohtivat käydä kampanjaa lukuisissa osavaltioissa”.

Toisessa tviitissään Donald Trump viittaa väitteisiin kampanjansa yhteistyöstä Venäjän kanssa. Presidentti kirjoittaa isoilla kirjaimilla: ”ei yhteispeliä (collusion) – peukaloitu noitavaino”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entinen lakimies Michael Cohen on myöntänyt oikeudessa järjestäneensä kahdelle naiselle rahaa vastineeksi siitä, etteivät he kerro julkisuudessa väitetyistä suhteistaan Trumpiin presidentinvaalikampanjan aikana. Oikeus katsoo maksut laittomaksi kampanjarahoitukseksi. Cohen kertoi suorittaneensa maksuja presidentin ohjauksessa.

Etenkin demokraattien mukaan tapaus voi merkitä sitä, että myös presidentti on ottanut osaa rikokseen. Cohenin lakimies on sittemmin kertonut medialle, että hänen asiakkaallaan on myös tietoa Trumpin kampanjan Venäjä-yhteistyöstä.

Donald Trump totesi FOX Newsin haastattelussa (alla) tienneensä maksuista ”myöhemmin”. Presidentin mukaan rahat eivät kuitenkaan tulleet kampanjasta vaan suoraan häneltä itseltään.

– Kyse ei edes ole kampanjarikkomuksesta. Jos katsotaan (Trumpin edeltäjää Barack) Obamaa. Hänellä oli massiivinen kampanjarikkomus, mutta hänellä oli myös eri oikeusministeri ja he katsoivat asiaa hyvin eri tavalla, Trump muun muassa sanoi.

Politico paljasti vuonna 2013, että Barack Obaman kampanjaa sakotettiin vuonna 2008 tapahtuneista rikkomuksista 375 000 dollaria.

Kampanja jätti ilmoittamatta lähes 1 300 yli 1 000 dollarin lahjoitusta lain vaatiman 48 tunnin aikarajan sisällä. Joitain lahjoituksia oli lisäksi kirjattu väärille päiville ja kampanja palautti joitakin laissa määritellyn enimmäismäärän ylittäviä lahjoituksia liian hitaasti. Kaikissa rikkomuksissa oli yhteensä kyse noin kahdesta miljoonasta dollarista.

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018