Donald Trump vastaa nauhoituskohuun: Valemedia tekee ylitöitä

Yhdysvaltain presidentin mukaan nauhoja tehneestä entisestä työntekijästä yritetään tehdä uskottava.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ryöpyttää twitterissä entistä Valkoisen talon työntekijää ja reality-tähteä Omarosa Manigault-Newmania.

– Kahjo Omarosa, joka sai kolmesti potkut Diilissä (Donald Trumpin luotsaama reality-sarja) sai nyt viimeiset lähtöpassinsa. Hän ei koskaan menestynyt, eikä tule menestymään. Hän rukoili minulta töitä kyynelehtien. Vastasin myöntävästi. Valkoisen talon väki vihasi häntä. Hän oli häijy, mutta ei älykäs, Trump tviittaa.

Presidentti jatkaa toisessa tviitissään nähneensä Manigault-Newmania harvoin, mutta kuulleensa hänestä ”erittäin pahoja asioita”. Trumpin mukaan Valkoisen talon viestintäpuolella työskennellyt Manigault-Newman oli ilkeä muille ja jätti jatkuvasti kokouksia väliin ja töitä tekemättä.

– Kun kenraali (John) Kelly (Valkoisen talon kansliapäällikkö) lähti mukaan remmiin, hän kertoi minulle, että hän (Manigault-Newman) on luuseri & pelkkää harmia, Trump kirjoittaa.

Kolmannessa tunnin sisällä julkaisemassaan tviitissä Trump toteaa tietävänsä, ettei toimi presidentillisesti kommentoidessaan ”Omarosan kaltaista surkimusta”.

– Vaikka olisin mielummin tekemättä näin, on kyse nykyaikaisesta viestintämuodosta ja tiedän, että valeuutismedia tulee paiskimaan ylitöitä saadakseen jopa kahjon Omarosan vaikuttamaan mahdollisimman uskottavalta.

Omarosa Manigault-Newman erotettiin tehtävistään Trumpin hallinnossa viime vuoden joulukuussa. Hän on kirjoittanut paljastuskirjan ajastaan Valkoisessa talossa. Manigault-Newman on kertonut tehneensä useita nauhoituksia Valkoisessa talossa käydyistä keskusteluista. CNN:n mukaan monia väitteistä ei toistaiseksi ole vielä vahvistettu.

Maanantaina tuli julki äänite Trumpin ja Manigault-Newmanin väitetysti joulukuun eropyynnön jälkeen käymästä puhelinkeskustelusta. Sen perusteella Trump ei tiennyt John Kellyn vaatineen Manigault-Newmanin eroa. Manigault-Newman on myös julkaissut äänitteen, jolla hän saa potkut Kellyltä. Hän on kertonut tehneensä nauhoituksen Valkoisen talon tilannehuoneessa.

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

…really bad things. Nasty to people & would constantly miss meetings & work. When Gen. Kelly came on board he told me she was a loser & nothing but problems. I told him to try working it out, if possible, because she only said GREAT things about me – until she got fired! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

While I know it’s “not presidential” to take on a lowlife like Omarosa, and while I would rather not be doing so, this is a modern day form of communication and I know the Fake News Media will be working overtime to make even Wacky Omarosa look legitimate as possible. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018