Donald Trump varoittaa Irania suhteettomasta iskusta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa twitterissä vastaiskusta, mikäli Iran hyökkää Yhdysvaltain kansalaisia tai kohteita vastaan.

Tilanne Yhdysvaltain ja Iranin välillä on kriisiytynyt sen jälkeen, kun Yhdysvallat surmasi perjantaina Iranin vallankumouskaartin komentajan Qassem Suleimanin Bagdadin lentokentällä. Iran on vannonut kostavansa iskun.

Uhkauksen jälkeen Trump ilmoitti vastaiskuista 52 Iranille tärkeään kohteeseen, mikäli Iran käyttää voimaa Yhdysvaltoja vastaan.

– Yhdysvallat tulee nopeasti ja täysin iskemään takaisin, ehkä jopa suhteettomasti, Trump twiittasi sunnuntai-iltana.

Trump osoitti ilmoituksensa myös Yhdysvaltain kongressille.

– Oikeudellista ilmoitusta ei vaadita, mutta annetaan siitä huolimatta.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

