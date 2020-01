Donald Trump varoittaa Irania: Iskemme kovempaa kuin koskaan

Yhdysvallat on valmis vastaamaan 52 iskulla, mikäli Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa twitterissä Irania iskemästä Yhdysvaltoja vastaan.

– He hyökkäsivät kimppuumme & me iskimme takaisin. Jos he hyökkäävät uudelleen, mitä kehottaisin vahvasti heitä olemaan tekemättä, me tulemme iskemään heihin kovempaa kuin heitä koskaan on isketty, Trump sanoo.

Iran on vannonut kostavansa Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleimanin kuoleman. Yhdysvallat surmasi Suleimanin ilmaiskulla Bagdadin lentokentällä.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on valmis käyttämään uusinta kalustoaan epäröimättä, mikäli Iran hyökkää Yhdysvaltojen tukikohtia tai sen kansalaisia vastaan.

Yhdysvallat on presidentin mukaan Iranin hyökätessä valmis iskemään välittömästi yhteensä 52 iranilaiskohteeseen. Trumpin mukaan kohteiden lukumäärä on valikoitunut vuoden 1979 panttivankikriisin muistoksi, jolloin Iran otti 52 pankkivankia Yhdysvaltain Teheranin suurlähetystössä.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020