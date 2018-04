Donald Trump: Valmistaudu Venäjä, ohjuksia tulossa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump varoittaa Venäjää ohjusiskusta Syyriaan.

– Venäjä vannoo ampuvansa alas kaikki Syyriaan ammuttavat ohjukset. Valmistaudu Venäjä, koska niitä on tulossa, mukavasti, uusina ja ”fiksuina”, Trump tviittaa.

– Teidän ei pitäisi olla kumppaneita kaasulla tappavan elukan kanssa, joka tappaa kansaansa ja nauttii siitä, presidentti jatkaa.

Donald Trump tviittasi reilun puolen tunnin päästä edellistä liennytyshenkisemmän viestin. Siinä hän totesi Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden olevan huonommat kuin koskaan ennen – mukaan lukien kylmän sodan aika.

– Tähän ei ole mitään tarvetta. Venäjä tarvitsee meiltä apua taloutensa kanssa, se olisi helppo tehdä – ja me tarvitsemme kaikkien kansakuntien yhteistyötä. Pysäytetään asekilpa?

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

