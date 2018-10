Donald Trump: Valemedia on kansan todellinen vihollinen

Yhdysvaltain presidentin mukaan virheelliset uutiset lietsovat vihaa.

Donald Trump ryöpyttää Twitterissä ”valeuutisia” julkaisevaa mediaa.

– Maassamme on suurta vihaa, jonka osasyy on epätarkka ja jopa tahallisesti virheellinen uutisointi. Valeuutismedian – kansan todellisen vihollisen – tulee lopettaa avoin ja selvä vihamielisyytensä ja kertoa uutiset tarkasti ja reilusti, Yhdysvaltain presidentti Trump tviittasi Suomen aikaa maanantaina iltapäivällä.

Trumpin mukaan tämä auttaisi ”sammuttamaan raivon liekit” ja yhdistämään kansaa.

– Valeuutisten on loputtava, hän toteaa.

Donald Trump syytti aiemmassa tviitissään sunnuntaina valeuutisten ”tekevän kaikkensa syyttääkseen republikaaneja, konservatiiveja ja minua” Yhdysvaltojen sisäisestä hajaannuksesta ja vihasta.

– Oikeasti ongelmia aiheuttaa heidän valheellinen ja epärehellinen uutisointinsa, Trump totesi.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018

….of Anger and Outrage and we will then be able to bring all sides together in Peace and Harmony. Fake News Must End! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018

The Fake News is doing everything in their power to blame Republicans, Conservatives and me for the division and hatred that has been going on for so long in our Country. Actually, it is their Fake & Dishonest reporting which is causing problems far greater than they understand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018