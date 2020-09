Donald Trump vaatii toimittajalle potkuja

Fox Newsin toimittaja vahvistaa Trumpin nimitelleen sodassa kuolleita ”luusereiksi” ja ”häviäjiksi”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Fox Newsin toimittajan Jennifer Griffinin erottamista sen vuoksi, että hän vahvisti lähteisiinsä vedoten Trumpin nimitelleen ensimmäisessä maailmansodassa kuolleita yhdysvaltalaisia sotilaita ”luusereiksi” ja ”häviäjiksi”. Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Trumpin halventavista lausunnoista kertoi alunperin aikakauslehti The Atlantic. Lehden tietojen mukaan Trump oli kieltäytynyt vuonna 2018 vierailemasta amerikkalaisten sotilaiden hautausmaalla Pariisin ulkopuolella, sillä hänen mielestään sodassa kuolleet veteraanit olivat ”luusereita” ja ”häviäjiä”.

Griffin kirjoitti Twitterissä keskustelleensa Trumpin entisten virkamiesten kanssa, jotka vahvistivat lehden julkaisemat tiedot oikeiksi.

– Erään entisen Trumpin hallinnon korkean tason virkamiehen mukaan kun presidentti puhui Vietnamin sodasta, hän sanoi: ”Se oli tyhmä sota. Jokainen, joka osallistui siihen, oli luuseri”, Griffin kirjoittaa Twitterissä.

Trump kiistää Twitterissä jyrkästi Griffinin esittämät tiedot. Samassa yhteydessä Trump on jakanut linkin konservatiivisen Breitbart-sivuston artikkeliin, joka kyseenalaistaa Griffinin esittämät tiedot.

– Jennifer Griffin olisi erotettava tällaisesta raportoinnista. Hän ei koskaan edes pyytänyt meiltä kommenttia. @FoxNews on mennyttä!, Trump vastasi Twitterissä.

Two former sr Trump admin officials confirm .@JeffreyGoldberg reporting that President Trump disparaged veterans and did not want to drive to honor American war dead at Aisne-Marne Cemetery outside Paris. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

According to one former senior Trump administration official: "When the President spoke about the Vietnam War, he said, 'It was a stupid war. Anyone who went was a sucker'." — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020