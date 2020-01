Donald Trump: Uutta joukkomurhaa ei saa tapahtua

Iranissa osoitettiin lauantaina mieltä omaa hallintoa vastaan, kun maan johto myönsi ampuneensa vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen Teheranissa aiemmin tällä viikolla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tviittasi eilen paikallista aikaa seuraavansa mielenosoituksia ja olevansa Iranin kansan puolella.

– Urhealle, pitkään kärsineelle Iranin kansalle: olen seisonut tukenanne presidenttikautena alkamisesta lähtien ja hallintoni pysyy rinnallanne. Seuraamme mielenosoituksia tarkasti ja olemme inspiroituneet rohkeudestanne, Trump sanoo.

Presidentti kirjoitti tviittinsä sekä englannin että farsin kielellä.

Vain hetkeä myöhemmin Trump jatkoi tviittaamalla, että Iranin tulee antaa ihmisoikeusjärjestöjen tarkkailla ja raportoida iranilaisten mielenosoituksia.

– Rauhanomaisten mielenosoittajien uutta joukkomurhaa, eikä internetin sulkemista saa tapahtua. Maailma tarkkailee teitä, presidentti jatkaa viitaten marraskuun mielenosoituksiin, joissa ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan kuoli yli 300 ihmistä.

Trump ei ole vielä julkisesti kommentoinut Iranin ilmoitusta ukrainalaisen koneen ampumisesta alas vahingossa.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

