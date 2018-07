Donald Trump: USA auttaa pelastamaan lapsia luolasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Twitterissä Yhdysvaltain hallinnon työskentelevän sen puolesta, että Thaimaassa luolastoon loukkuun jääneet saadaan pelastettua.

Trumpin mukaan Yhdysvallat tekee läheistä yhteistyötä Thaimaan hallinnon kanssa.

”USA työskentelee hyvin läheisesti Thaimaan hallinnon kanssa saadaksemme kaikki lapset ulos luolasta ja turvaan”, Trump tviittaa.

Hän kiittelee tviitissään pelastukseen osallistuvia rohkeudesta ja lahjakkuudesta.

Pelastustyöt Thaimaassa on aloitettu, ja uutislähteiden mukaan ainakin osa loukkuun jääneistä on saatu pelastettua.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!

