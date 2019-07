Donald Trump uhkailee Ranskan viiniteollisuutta tulleilla

Ranskan tuore digivero ei ole Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mieleen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aikaisemmin tällä viikolla allekirjoittaman lain pelätään iskevän kohtuuttomasti suuriin yhdysvaltalaisiin teknologiayrityksiin. Trump otti asiaan kantaa Twitterissä.

– Ranska asetti juuri digiveron mahtaville amerikkalaisille teknologiayrityksillemme. Jos jonkun on verotettava heitä, pitäisi sen olla heidän kotimaansa, USA:n. Tulemme piakkoin ilmoittamaan merkittävistä vastatoimenpiteistä Macronin typeryydelle. Olen aina sanonut amerikkalaisen viinin olevan ranskalaista viiniä parempaa!

Politicon mukaan Ranskan digivero kohdistuu yrityksiin, joiden maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 750 miljoona euroa. Yhdysvalloissa veron uskotaan rokottavan muun muassa Applen ja Facebookin kaltaisia teknologiajättejä.

Twitterissä Trump vihjaili Yhdysvaltojen vastaavan digiveroon uusilla viinitulleilla. Ranska vei Yhdysvaltoihin yli kahden miljardin dollarin edestä alkoholituotteita vuonna 2018, Politico kirjoittaa.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019