Donald Trump twiittaa ”pelin muuttavista” koronalääkkeistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä lupaavista lääkehoidoista koronavirusta vastaan.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on tehnyt valtavan työn aihetta koskevien lupa-asioiden vauhdittamiseksi.

– Hydroksiklorokiinillä ja atsitromysiinillä on yhdessä käytettynä todellinen mahdollisuus nousta lääketieteen historian merkittävimmiksi käänteentekijöiksi. FDA on raivannut tieltä valtavia esteitä – kiitos, Donald Trump toteaa.

– Toivottavasti molemmat (H toimii paremmin A:n kanssa International Journal of Antimicrobial Agents -julkaisun mukaan) otetaan käyttöön välittömästi. Ihmisiä kuolee, toimikaa nopeasti, Jumalan siunausta kaikille, Trump jatkaa.

Malarian ja autoimmuunisairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä on esitetty kevään mittaan mahdolliseksi hoidoksi Covid-19-infektioihin, ja lupaavista testituloksista on kerrottu esimerkiksi Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Ranskassa.

Sveitsiläinen lääkeyhtiö Novartis ilmoitti perjantaina lahjoittavansa yli 100 miljoonaa annosta hydroksiklorokiiniä, jos sen käyttö hyväksytään koronaviruksen hoitoon.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020