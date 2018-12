Donald Trump Turkille Syyriasta: ”Se on teidän. Meille riitti.”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin 14.12. käymän puhelinkeskustelun sisältö on tullut julkisuuteen puhtaaksi kirjoitettuna, kertoo CNN.

Niistä selviää Trumpin yllättävään vetäytymispäätökseen johtaneet tapahtumat. Erdoğan luetteli Trumpille ongelmia, joita Turkin mielestä liittyyy Yhdysvaltojen läsnäoloon Syyriassa. Trump ärsyyntyi ja vastasi Erdoğan ille

– OK, se on teidän. Meille riitti.

Trumpin vastaus yllätti niin hänen neuvonantajansa kuin Turkin presidentinkin. Trumpin oli ollut tarkoitus varoittaa Erdoğania hyökkäämästä amerikkalaisten tukemien kurdeja vastaan aiemmin sovitun paperin perusteella. Kun Erdoğan oli kysynyt mihin Yhdysvallat tarvitsee 2000 miestä Syyriassa, kun Turkilla on voimakas armeija on ja ISIS on jo menettänyt 99 prosenttia aikanaan hallussa pitämästään alueesta.

Trump kysyi neuvonantajaltaan suurlähettiläs John Boltonilta, onko prosenttiluku totta, ja tämä oli pakotettu myöntämään se oikeaksi. Bolton ei kuitenkaan onnistunut vakuuttamaan presidenttiä siitä, että ISISin kukistaminen on laajempi kysymys kuin vain siltä alueen valtaaminen. Täten Trump päätti jättää loput ISISin vastaisesta taistelusta Turkille.

Trump kysyi Erdoğanilta takaisiko tämä, että Turkki kukistaisi ISISin. Erdoğan sanoi, että se olisi mahdollista Yhdysvaltojen logistisella tuella.

– Itse asiassa, ystävänäsi voin antaa tästä sanani, vakuutti Turkin presidentti.

Tämän vakuutuksen jälkeen Trump päätti vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta. Päätöstä vastustivat niin suurlähettiläs Bolton, ulkoministeri Mike Pompeo ja puolustusministeri James Mattis. Samoin sitä vastusti ISISin vastaisen koalition presidentillinen erityislähettiläs Brett McGurk, joka ilmoitti toissapäivänä eroavansa tehtävästään.

Verkkouutiset kertoi eilen 23.12 Turkin alkaneen keskittää joukkojaan Syyrian-vastaiselle rajalle. Samaan aikaan Trump kehui tviitissään käyneensä Erdoğanin kanssa ”pitkän ja produktiivisen” puhelinkeskustelun.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018