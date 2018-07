USA:n presidentti turhautui Pohjois-Korea -neuvotteluihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korea on laiminlyönyt neuvotteluja ja jatkanut ydinaseiden kehittämistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on turhautunut junnaaviin neuvotteluihin Pohjois-Korean kanssa, kertoo Sunday Express.

Singaporessa kesäkuussa tavanneet Trump ja Kim Jong-un allekirjoittivat sopimuksen, jossa he sitoutuivat edistämään rauhaa Korean niemimaalla. Yhdysvallat lupasi Pohjois-Korealle turvatakuut, mikäli maa sitoutuu ydinaseiden riisuntaan.

Neuvottelut eivät ole kuitenkaan edenneet Trumpin toivomalla tavalla. Pohjois-Korea on perunut lukuisia korkean tason neuvotteluja, laiminlyönyt säännöllisen yhteydenpidon USA:n hallintoon eikä ole osoittanut sitoutumista ydinaseettomuuteen. Tämä on valkoisen talon avustajien, diplomaattien ja ulkoministeriön virkamiesten mukaan tuskastuttanut Trumpia, vaikka julkisuudessa hän onkin todennut neuvottelujen etenevän hyvin.

Asiantuntija Duyeon Kimin mukaan neuvottelut Pohjois-Korean kanssa ovat aina vaikeita.

– Totuus Pohjois-Korean neuvottelutyylistä on iskenyt päin Trumpin kasvoja.

– Olen huolissani siitä, että Trump menettää kärsivällisyytensä neuvotteluiden kestoon ja monimutkaisuuteen, joka on tyypillistä Pohjois-Korean kanssa asioidessa. Ydinsopimuksen aikaansaaminen vie aikaa. Sen toimeenpano on vieläkin hankalampaa, Duyeon Kim on todennut yhdysvaltalaislehdille.

Amerikkalaiskenraali Vincent Brooks kertoo Washington Examiner -lehdelle, että Pohjois-Korea on jatkanut ydinasemateriaalien tuotantoa, vaikka Kim Jong-un on luvannut keskeyttää ydinaseohjelman.

– Hän on antanut sanansa ja me uskomme siihen. Hän on osoittanut monella tapaa olevansa sanojensa mittainen mies, mutta tähän mennessä yhtäkään askelta ei ole vielä otettu, kenraali toteaa.