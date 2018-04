Donald Trump: Tehtävä Syyriassa on suoritettu

– Olen niin ylpeä suurenmoisista asevoimistamme, joista tulee pian – kun miljardit täysin hyväksytyt dollarit on käytetty – paras, joka maallamme on koskaan ollut. Mikään tai kukaan ei tule koskaan pääsemään lähellekään, Donald Trump tviittasi lauantaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan perjantain ja lauantain välisen yön ilmaiskut Syyriaan onnistuivat täydellisesti. Hän kiitti myös Britanniaa ja Ranskaa osallistumisesta iskuihin.

– Tulos ei olisi voinut olla parempi. Tehtävä suoritettu!

Brittiläiset, ranskalaiset ja amerikkalaiset sotalaivat ja lentokoneet iskivät Syyrian hallinnon kemiallisten aseiden varastointiin ja kehittämiseen käytettyjä tukikohtia vastaan laajalla ohjusiskulla.

Venäjä on väittänyt Syyrian ilmapuolustuksen tuhonneen noin 70 ammutuista hieman yli sadasta ohjuksesta. Väitettä on epäilty vahvasti. Syyrian hallintoa tukevien lähteiden mukaan iskut eivät tehneet juuri vahinkoa. Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat taas kuvanneet iskuja onnistuneiksi.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!

