Donald Trump: Tästä voi tulla presidenttiyteni kruunu

USA:n presidentti haluaa siivota FBI:n korruption.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Hill TV:lle haastattelun sen jälkeen, kun hän oli päättänyt Venäjä-yhteistyötä koskevien tutkimusten raporttien salaisuusluokituksen poistamisesta.

Presidentin mukaan koko asian tutkinta alkoi huijauksena ja hän haluaa paljastaa sen.

– Se mitä olemme tehneet on suuri palvelus maalle, todella, Donald Trump sanoi.

– Toivon että voin sanoa tätä – veroleikkausten ja säännösten (purkamisen) ja muiden tekemien asioiden kanssa – se voi omalla tavallaan olla kaikkein tärkein asia, koska tämä on korruptoitunutta, hän jatkoi.

Donald Trump sanoi päätöstä mahdolliseksi presidenttiaikansa kruunuksi.

– Toivon että voin asettaa tämän yhdeksi kruunusaavutuksekseni joilla saatoin… paljastaa jotain joka on todella syöpä maassamme.

Presidentti arvosteli FBI:n Venäjä-tutkimusta ja oman kampanjansa seuraamista sekä salaisen tiedusteluoikeuden toimintaa, joka mahdollisti salakuuntelun. Trumpin mukaan FBI saattoi johtaa oikeutta harhaan.

– He tietävät että tämä on yksi suurista skandaaleista maamme historiassa, koska käytännössä he käyttivät Carter Pagea, jota kukaan ei edes tuntenut, jonka puolesta olen hyvin pahoillani, minusta häntä on kohdeltu hyvin pahasti. He käyttivät Carter Pagea pohjanaan saadakseen seurata ehdokasta Yhdysvaltain presidentiksi.