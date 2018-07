Donald Trump: Tarinat 12 venäläisestä tapahtuivat Barack Obaman aikana

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Twitterissä ensi kertaa venäläisvirkailijoiden perjantaina saamia syytteitä.

Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain vaaleihin tutkivat erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti syytteet kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan. Syytteet nostettiin demokraattipuolueen sähköpostitilien hakkeroimisesta vuoden 2016 presidentinvaalien alla.

”Tarinat, jotka kuulitte eilen 12 venäläisestä, tapahtuivat Barack Obaman, eivät Trumpin hallinnon aikana”, Trump kirjoittaa Twitterissä.

”Miksi he eivät tehneet mitään, varsinkin kun kerrottiin, että FBI on informoinut Obamaa syyskuussa ennen vaaleja”, hän lisää.

Syytökset esitettiin vain muutama päivä ennen Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin huipputapaamista Helsingissä. Tapaamista on vaadittu syytösten vuoksi peruutettavaksi.

Trump on kertonut ottavansa epäilyt Venäjän puuttumisesta Yhdysvaltain vaaleihin puheeksi Helsingin tapaamisessa Putinin kanssa.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2018