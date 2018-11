Donald Trump: Tapaaminen Vladimir Putinin kanssa perutaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut peruvansa aiemmin sovitun tapaamisen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Ukrainan kiristyneen tilanteen vuoksi.

Johtajien oli määrä tavata G20-maiden kokouksessa Argentiinassa viikonloppuna.

– Koska ukrainalaisia laivoja ja merimiehiä ei ole palautettu Venäjältä Ukrainaan, on kaikkien osapuolten kannalta parasta perua aiemmin sovittu tapaaminen Argentiinassa presidentti Vladimir Putinin kanssa, Trump kirjoittaa Twitterissä.

– Toivon, että tuottelias huippukokous voidaan järjestää heti kun tämä tilanne saadaan ratkaistua!

Venäjän rannikkovartiosto valtasi sunnuntaina kolme ukrainalaista laivaa Kertsinsalmella Krimin niemimaan edustalla.

Ukrainan hallituksen mukaan kulku Asovanmerelle on suljettu ja yhteensä 35 laivan kulku on estetty. Vain venäläisiin satamiin suuntaavat laivat päästetään Kertsinsalmen läpi.

….in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018