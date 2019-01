Donald Trump: Taistelu Venezuelan vapaudesta on alkanut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toteaa kansainvälisen paineen pakottaneen Venezuelan itsevaltaisen presidentti Nicolas Maduron neuvottelupöytään.

Öljytuloista riippuvainen Maduro kertoi keskiviikkona olevansa valmis keskustelemaan oppositiojohtaja Juan Guaidon kanssa uusien vaalien järjestämisestä. Hän myös kiitti Venäjän presidentti Vladimir Putinia ”kaikilla tasoilla annetusta tuesta”.

Hallinto on toistaiseksi pitänyt tiukasti kiinni vallastaan. Venezuelan korkein oikeus päätti tiistaina jäädyttää oppositiojohtajan pankkitilejä ja kielsi häntä poistumasta maasta.

Donald Trump kertoo olleensa yhteydessä Guaidoon puhelimitse.

– Keskustelin väliaikaisen presidentti Juan Guaidon kanssa ja onnittelin häntä historiallisesta noususta maan johtoon. Tein selväksi, että Yhdysvallat tukee Venezuelan taistelua demokratian palauttamiseksi, Trump kirjoitti twitterissä.

Hän huomautti laajojen mielenosoitusten jatkuneen Nicolas Maduroa vastaan.

– Taistelu vapaudesta on alkanut! Trump totesi.

….Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun!

