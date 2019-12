Donald Trump syytteistään: Ei ole rikosta tai uhria

Presidentin mukaan virkarikossyyte talloo perustuslakia.

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen oikeuskomitea on äänestyksessään hyväksynyt presidentti Donald Trumpiin kohdistuvan virkarikossyytteen kaksi kohtaa, kertoo Fox News. Presidentin mukaan hän on kuitenkin syytön.

– Jos katsotte faktoja, ei ole rikosta, ei ole todistajaa, ei ole todisteita, ei ole uhria, presidentti (Volodymyr) Zelenskyi sanoi ettei ollut todellakaan mitään painostusta, Trump sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Komitean äänestystulos heijastelee vahvasti puolueiden rajalinjoja, sillä syytekohtien puolesta äänesti 23 demokraattia ja vastaan 17 republikaania.

Presidentin mukaan on käsittämätöntä, kuinka demokraatit ovat tehneet virkarikossyyteprosessista aseen. Hänen mukaansa samalla on tallottu perustuslakia ja aiheutettu korjauskelvotonta vahinkoa tasavallalle.

– En tiedä yhtään tehtyä rikosta, josta varsinainen uhri ei ollut tietoinen… ja he saivat puhelun, he saivat tapaamisen ja he saivat rahat, Trump sanoo Ukrainaan viitaten.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain kansa tulee puhumaan demokraattien toiminnasta.

– Uskon että tämä takaa Trumpin uudelleenvalinnan vuonna 2020, Trump arvioi.

“There are 31 House Democrats in Trump won Congressional Districts. Those Dems will have to answer to their constituents come 2020. If you look at the facts, there’s no crime, there’s no witness, there’s no evidence, there’s no victim, President Zelensky said there was…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2019

….trampled on our Constitution, and they have done irreparable harm to our Republic. The American people are going to speak up and speak out about this. I think this guarantees Trump’s re-election in 2020.” @Jason_Meister — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2019