Donald Trump syyttää postiäänestystä petoksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ääntenlaskun loppusuoralla Joe Bidenin arvioidaan hiukan vahvistaneen asemaansa.

Ääniä lasketaan Yhdysvaltain presidentinvaaleissa edelleen. Demokraattien Joe Bidenin arvioidaan hiukan edenneen ääntenlaskun loppusuoralla.

Trump on vielä hiukan edellä Georgiassa, kun taas Nevadassa Biden on lisännyt johtoaan. Pennsylvaniassa Trumpin johto on jo lähes kadonnut postiäänten laskemisen jatkuessa.

Arizona on BBC:n mukaan ainoa mahdollinen valopilkku Trumpille, joka vaikuttaa siellä jälleen edenneen.

Trumpilla on ABC:n mukaan tällä hetkellä 214 valitsijamiestä ja Bidenilla 253. Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Trump toisti torstaina väitteensä, että hän on voittanut vaalit. Hänen mukaansa postiäänestyksessä on tapahtunut valtavaa lahjontaa ja petosta, mutta hän ei esittänyt asiasta todisteita.

Hän vahvisti kuitenkin käynnistäneensä useita oikeusjuttuja vaaliepäilyjen takia ja vievänsä ne tarvittaessa korkeimpaan oikeuteen asti.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää Trumpin puheita poikkeuksellisina.

– On tämä poikkeuksellistä ja toisenlaisiakin äöniä kuuluu repblikaanien joukosta, hän totesi aamulla Ylen aamutelevisiossa.

Haaviston mukaan tämä kai kuvastaa vaalien äärimmäistä tasaisuutta ja jännitystä.

Biden puolestaan vetosi torstaina kansalaisia pysymään rauhallisina. Hän kertoi, että uskoo voittavansa vaalit, kun kaikki äänet on laskettu.