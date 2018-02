Donald Trump syyttää Floridan lukion vartijaa pelkuruudesta

Floridan Marjory Stoneman Douglas -koulun ulkopuolella oli joukkoampumisen aikaan aseistettu vartija. CNN:n mukaan sheriffin apulainen ei kuitenkaan reagoinut tapaukseen mitenkään, vaikka hänet oli palkattu huolehtimaan koulun turvallisuudesta.

Seriffi hyllytti vartijan heti kuultuaan tapauksesta. Mies myös irtisanoutui itse. Amerikkalaisissa kouluissa on arvioiden mukaan yhteensä jopa 20 000 vartijaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli vartijan toimintaa kovin sanoin perjantaina.

– Kun olisi ollut aika mennä sisälle ja tehdä jotain, niin hänellä ei ollutkaan rohkeutta siihen. Hän toimi surkealla tavalla, se on selvää, Trump sanoi Valkoisen talon edustalla.

– Vartija oli koulutettu, mutta hän ei reagoinut oikein paineen alla. Tai hän oli pelkuri. Se oli todellinen järkytys paikalliselle poliisilaitokselle.

Trumpin mukaan kouluampumisia voitaisiin ehkäistä, jos osalle opettajista annettaisiin asekoulutusta.

– Kouluampujat eivät uskalla astua sisään, jos esimerkiksi viidennes opettajista kantaa aseita. Voisimme antaa heille bonukset siitä hyvästä.

– Historia osoittaa, että kouluampuminen kestää keskimäärin vain kolme minuuttia. Poliisilta kestää 5–8 minuuttia saapua paikalle. Asekoulutuksen saaneet opettavat ratkaisisivat ongelman välittömästi, Trump kirjoitti Twitterissä.

….If a potential “sicko shooter” knows that a school has a large number of very weapons talented teachers (and others) who will be instantly shooting, the sicko will NEVER attack that school. Cowards won’t go there…problem solved. Must be offensive, defense alone won’t work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018