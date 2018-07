”Suhteemme Venäjään ei ikinä ole ollut näin huono”

USA:n presidentti tviittasi Helsingissä aamulla median kertoneen Naton huippukokouksesta epätarkasti.

Sunnuntaina illalla Suomeen saapunut Donald Trump tviittasi aamulla ennen tapaamistaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa.

– Suhteemme Venäjään ei ole ikinä ollut näin huono kiitos Yhdysvaltain vuosien hölmöyden ja tyhmyyden sekä nyt, peukaloidun noitavainon, Trump totesi Suomen aikaa hieman kello yhdeksän jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti otti aiemmissa aamun tviiteissään kantaa Naton huippukokoukseen sekä soimasi edeltäjäänsä Barack Obamaa.

– Sain Nato-maiden johtajilta monia puheluita, joissa minua kiitettiin heidän tuomisestaan yhteen ja heidän saamisestaan keskittymään taloudellisiin velvoitteisiinsa, sekä nykyisiin että tuleviin, Trump kirjoitti.

– Meillä todella oli upea huippukokous, josta iso osa mediaa kertoi epätarkasti. Nato on nyt vahva ja rikas, presidentti jatkoi.

– Presidentti Obama luuli, että kiero Hillary (Clinton) voittaisi vaalit, joten kun FBI kertoi hänelle Venäjän sekaantumisesta, hän sanoi, ettei niin voisi tapahtua, ettei se olisi iso juttu eikä tehnyt asialle mitään. Kun voitin, siitä tuli iso asia ja alkoi (FBI-agentti Peter) Strzokin johtama peukaloitu noitavaino, Donald Trump totesi kolmannessa tviitissään.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018