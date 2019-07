Donald Trump Stefan Löfvenille: Kohdelkaa amerikkalaisia reilusti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo olevansa pettynyt Ruotsin pääministeriin ja hänen toimintakyvyttömyyteensä Ruotsissa vangittuna olevan amerikkalaisräppäri Asap Rockyn vuoksi.

– Olen erittäin pettynyt pääministeri Stefan Löfveniin, joka on toimintakyvytön. Ruotsi on pettänyt Yhdysvaltojen afroamerikkalaisen yhteisön, presidentti Trump tviittasi.

Ruotsin syyttäjänviraston mukaan A$AP Rocky eli Rakim Mayers saa syytteet pahoinpitelystä ja pysyy vangittuna oikeudenkäyntiin asti. Syytteet koskevan Tukholmassa kesäkuussa syntynyttä katutappelua.

– Katsoin videot Asap Rockystä. Öykkärit seurasivat ja ahdistelivat häntä. Kohdelkaa amerikkalaisia reilusti! #FreeRocky, Trump tviittasi.

Trump vaatii Asap Rockyn vapauttamista.

– Me teemme niin paljon Ruotsin hyväksi, mutta se ei näytä toimivan toiseen suuntaan. Ruotsin pitäisi keskittyä todelliseen rikosongelmaansa! #FreeRocky.

Ruotsalaispoliitikot ovat muistuttaneet Trumpille, että Ruotsin oikeuslaitos on Yhdysvaltojen tavoin itsenäinen. Poliitikot eivät voi puuttua prosesseihin.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019