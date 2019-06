Donald Trump: Sota Irania vastaan ei kestäisi kauan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan mahdollinen sota Irania vastaan ”ei kestäisi kauan”, kertoo uutissivusto CBS News.

Presidentti Trumpilta kysyttiin Fox Businessin haastattelussa, onko USA ajautumassa sotaan Iranin kanssa Trumpin uhattua maata tiistaina ”tuholla” ja ”musertavan voiman” käytöllä.

– Toivottavasti emme joudu sotaan, mutta meidän asemamme on hyvin vahva. Voin kertoa teille, että se ei kestäisi kauan. En tarkoita maajoukkoja…tai miljoonan sotilaan lähettämistä, Trump vastasi.

Yhdysvaltain ja Iranin suhteet kiristyivät kesäkuun lopussa, kun Yhdysvallat raportoi Iranin ampuneen miehittämättömän amerikkalaislennokkin alas kansainvälisessä ilmatilassa.

Yhdysvallat asetti maanantaina uusia pakotteita Irania vastaan välikohtauksen seurauksena. Pakotteiden on tarkoitus rajoittaa Iranin ylimmän johtajan ajatolla Ali Khameneinin ja tämän lähipiirin rahaliikennettä.

Iranin hallinnon virkamiehet ilmoittivat puolestaan, että diplomaattisten keinojen tie on nyt kuljettu loppuun.

Yhdysvallat aikoi viime perjantaina iskeä kolmeen kohteeseen Iranissa vastatoimena alasammutulle lennokille. Trump kertoi peruneensa iskut viime hetkellä. Hän kertoi pitäneensä niitä ylimitoitettuna.

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019