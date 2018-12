Donald Trump: Sanovat muuria vanhanaikaiseksi – niin on pyöräkin

Yhdysvaltain presidentti lupaa rakentaa kiistellyn rajamuurin nopeasti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii twitterissä demokraatteja ”palaamaan heti lomalta” ja antamaan tarvittavat äänet rajamuurin sisältävän budjettirahoituksen hyväksymiselle. Hän lupaa rakentaa muurin nopeasti.

Trump vastaa myös muurin arvostelijoille.

– On uskomatomta, kuinka demokraatit käyttävät kaikki naurettavat kommenttinsa ja sanovat, ettei muuri toimi. Se toimii – ja kunnolla rakennettuna melkein 100 prosenttisesti.

– He sanovat, että se on vanhaa teknologiaa, mutta niin on pyöräkin. Nyt he sanovat, että se on moraaliton, mutta on paljon moraalittomampaa, että ihmisiä kuolee, Donald Trump tviittaa.

Presidentti kirjoitti aikaisemmin uudenvuodenaattona Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan olevan kuin ”avoin haava”. Hän totesi myös, ettei täysin betonista rakennettua muuria ole hylätty.

– Jotkut osat ovat täysin betonista, mutta rajavartioston asiantuntijat haluavat mieluummin muurin, josta näkee läpi (mahdollistaen näin sen, että molemmilla puolilla nähdään, mitä toisella puolella tapahtuuI). Minusta tämä käy järkeen, Trump perusteli.

I campaigned on Border Security, which you cannot have without a strong and powerful Wall. Our Southern Border has long been an “Open Wound,” where drugs, criminals (including human traffickers) and illegals would pour into our Country. Dems should get back here an fix now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2018

It’s incredible how Democrats can all use their ridiculous sound bite and say that a Wall doesn’t work. It does, and properly built, almost 100%! They say it’s old technology – but so is the wheel. They now say it is immoral- but it is far more immoral for people to be dying! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2018