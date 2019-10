Donald Trump: Saatte hoitaa ISIS-taistelijat itse

Yhdysvaltain presidentin mukaan Syyrian sota on nyt muiden vastuulla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump selitti maanantaina Twitterissä Yhdysvaltojen päätöstä siunata Turkin hyökkäys Koillis-Syyrian kurdialueille. Kurdijoukot ovat taistelleet Syyriassa Yhdysvaltojen liittolaisina

– Yhdysvaltojen piti olla Syyriassa 30 päivää, siitä on vuosia. Me jäimme ja ajauduimme vailla päämäärää syvemmälle ja syvemmälle taisteluun. Kun saavuin Washingtoniin, ISIS sai mellastaa alueella vapaasti. Päihitimme nopeasti 100 prosenttia ISIS:n kalifaatista, Donald Trump totesi Twitterissä.

– Otimme myös kiinni tuhansa pääasiassa eurooppalaisia ISIS-taistelijoita. Mutta Eurooppa ei halunnut heitä takaisin. He sanoivat USA:lle, että pitäkää heidät. Minä vastasin ”EI, teimme teille suuren palveluksen ja nyt haluatte, että otamme heidät Yhdysvaltojen vankiloihin valtavilla kuluilla. Te saatte viedä heidät oikeuteen”, hän jatkoi.

Donald Trumpin mukaan tämä ei käynyt Euroopalle, joka halusi ”vedättää” Yhdysvaltoja. Yhdysvaltojen presidentin mukaan näin tapahtuu myös Naton ja kaupankäynnin suhteen.

– Kurdit taistelivat kanssamme, mutta heille myös annettiin siihen valtavia määriä rahaa ja kalustoa. He ovat taistelleet Turkkia vastaan vuosikymmeniä. Pidättelin tätä taistelua liki kolme vuotta, mutta nyt meidän on aika päästä irti näistä naurettavista loputtomista sodista, joista monet ovat heimojen välisiä, ja tuoda sotilaamme kotiin.

Yhdysvallat tulee presidentin mukaan taistelemaan vain voittaakseen ja vain siellä, missä ”se on meidän etumme”. Donald Trump totesi, että Turkin, Euroopan, Syyrian, Iranin, Irakin, Venäjän ja kurdien on nyt setvittävä tilanne itse ja päätettävä, mitä kiinni otetuille ISIS-taistelijoille tehdään.

– He kaikki vihaavat ISIS:tä, ovat olleet vihollisia vuosia. Me olemme 7 000 mailin päässä ja murskaamme ISIS:n uudestaan, jos he tulevat lähellekään meitä.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

…..again said “NO,” thinking, as usual, that the U.S. is always the “sucker,” on NATO, on Trade, on everything. The Kurds fought with us, but were paid massive amounts of money and equipment to do so. They have been fighting Turkey for decades. I held off this fight for…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

…figure the situation out, and what they want to do with the captured ISIS fighters in their “neighborhood.” They all hate ISIS, have been enemies for years. We are 7000 miles away and will crush ISIS again if they come anywhere near us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019