Donald Trump riemuitsee: Nyt tapahtuu historiaa – pitää olla ylpeä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pitää Etelä- ja Pohjois-Korean johtajien tapaamista historiallisena saavutuksena.

– Korean sota loppuu! Yhdysvaltojen ja sen koko kansan tulisi olla hyvin ylpeä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Koreassa, Donald Trump kirjoittaa Twitterissä.

– Ohjuslaukaisuja ja ydinkokeita sisältäneen kiihkeän vuoden jälkeen Pohjois- ja Etelä-Korea kohtaavat historiallisessa tapaamisessa. Hyviä asioita tapahtuu, mutta vain aika näyttää [miten asia etenee].

– Älkää myöskään unohtako hyvän ystäväni, Kiinan presidentti Xi [Jinpingin] antamaa suurta apua Yhdysvalloille, erityisesti Pohjois-Korean rajalla. Ilman häntä tämä olisi ollut paljon pidempi ja kovempi prosessi, Trump sanoo.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un astui perjantaina maita erottavan rajavyöhykkeen yli. Hän kätteli rajalla Etelä-Korean presidenttiä Mon Jae-iniä ja pyysi tätä astumaan vastaavasti rajan yli Pohjois-Korean puolelle.

Etelä-Korean ulkoministeri Kang Kyung-whan mukaan Donald Trumpin toiminta on ollut ratkaisevan tärkeää rauhanprosessin kannalta.

– Kunnia tästä kuuluu selkeästi presidentti Trumpille, Kang sanoi CNN:n haastattelussa.

Kangin mukaan kovan retoriikan yhdistäminen talouspakotteisiin ajoi lopulta Kimin neuvottelupöytään.

