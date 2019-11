Pohjois-Korea haukkui Joe Bidenia koiraksi – Donald Trump puolustaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolustaa demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevaa Joe Bideniä Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unille Twitterissä osoittamassaan viestissä.

– Herra puheenjohtaja, Joe Biden saattaa olla unelias ja hyvin hidas, mutta hän ei ole ”vesikauhuinen koira”, Trump kirjoitti.

Viesti liittyy Pohjois-Korean tällä viikolla antamaan lausuntoon, jossa maa haukkui The Sunin mukaan Bidenin ”vesikauhuiseksi koiraksi, joka täytyy hakata kepillä hengiltä”. Trump on toista mieltä:

– Hän on itse asiassa hieman parempi sitä, mutta minä olen ainoa joka voi saada teidät sinne missä teidän täytyy olla. Teidän tulee toimia nopeasti, tehkää sopimus valmiiksi. Nähdään pian!

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019