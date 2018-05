Donald Trump poisti pidäkkeen – Professori Ylelle: Israelille vapaat kädet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hannu Juusolan mukaan Israelin ja Iranin yhteenotto ei tullut yllätyksenä.

Iranin ydinsopimus on tähän asti toiminut pidäkkeenä Israelin ja Iranin välisissä suhteissa, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

– Sopimus on varmasti ollut pidäke osapuolille siinä mielessä, että ei haluta käyttää kovaa voimaa, jotta ei näytettäisi ulospäin aggressiiviselta ja annettaisi syytä luopua tästä sopimuksesta. Näin on varsinkin Iranin kohdalla, Hannu Juusola sanoo Ylen Ykkösaamussa.

– Nyt kun USA luopui tästä sopimuksesta, tämä pidäke on poistunut. Se, että Yhdysvaltain johto toimii näin selvästi Israelin toiveiden mukaisesti, on entisestään vahvistanut Israelin johtoa siinä, että sillä on vapaat kädet toimia haluamallaan tavalla.

Lähi-idän tilanne näyttää kärjistyvän entisestään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tällä viikolla, että USA vetäytyy Iranin ydinsopimuksesta ja palauttaa talouspakotteita. Pian tämän jälkeen Iranin vallankumouskaartin Quds-joukot ampuivat Syyrian puolelta ainakin kaksikymmentä rakettia Israelin armeijan asemiin Golanin kukkuloilla. Israel teki vastatoimena laajan ilmaiskun Syyriaan muun muassa Iranin vallankumouskaartin yksiköitä vastaan.

Professori Juusolan mukaan Israelin ja Iranin yhteenotossa on kyse kahdesta asiasta.

– Ensinnäkin Iran ei voi näyttää heikolta. Isku oli hyvin rajattu, eikä se kohdistunut varsinaisesti Israeliin, vaan sen miehittämille alueille Golanissa.

– Toinen aspekti on se että kumpikin osapuoli pyrkii pysymään tiettyjen rajojen sisäpuolella. Eli pyritään siihen, että iskuilla ei ylitettäisi määrättyjä rajoja. Tässä tavalla etsitään tasapainotilaa.

Professori Juusolan mukaan Israelilla on ollut aikaisemmin tietty toimintavapaus Syyrian yllä.

– Nyt kun Iran on voimakkaammin läsnä, tämä tilanne on muuttumassa eikä Israel halua sitä. Iran on ottanut haastajan aseman.

Juusola korostaa, että Iranin iskua osattiin odottaa.

– Israel on usean kuukauden ajan iskenyt Syyria alueelle siten, että kohteina ovat olleet myös iranilaisten asemat. Jos pidemmän aikaa on ollut päivän selvää, että Iran jossain vaiheessa vastaa näihin iskuihin.

– Ja nyt se sitten tapahtui. Tätä osattiin odottaa.